Dinçer Güner 2021 kehanetleri neler koronavirüsü bilmişti

Fatih Altaylı yılbaşı akşamı Habertürk ekranlarında tüm astrologları topladı ve 2021 kehanetlerini bir bir masaya yatırdı. Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve koronavirüsü bilen Dinçer Güner çok önemli açıklamalar yaptı. Peki dünyayı etkileyen virüsü bilen Dinçer Güner'in 2021 kehanetleri neler?

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Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programına Türkiye'nin en ünlü astrologlarını topladı ve 2021 kehanetleri konuşuldu. Koronavirüsü ve Suriye'deki iç savaşı bilen astrologlar, 2021 yılında yaşanacakları ve Türkiye'yi bekleyen olayları bir bir sıraladı. Peki 2021 yılında neler yaşanacak, erken seçim ya da felaket yaşanacak mı?

Dinçer Güner; çok önemli tarihi olaylar bizi bekliyor

- 2021 çok enteresan ve önemli bir sene ama 2021, 2020 yılı kadar zor olmayacak. Ama eğer ki meydana gelebilecek değişikliklerden korkuyorsanız sizin için zordur.

- Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak. Gündemimizde aşı savaşları olacak. Aşı ile ilgili sürekli çalışmaların yapılacağı bir sene olacak.

- 2021’de dünya ikiye ayrılacak. Yeni dünya düzencileri ile eski sistemciler birbirleriyle bir nevi kavga edecek. Nükleer konusu gündemde olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık ayında nükleer ile ilgili önemli konular masaya yatırılacak.

Uranüs elektrik ile ilişkilidir. Satürn ise kısıtlamak demektir. Zannediyorum ki 2021 senesinde elektrikle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.

- 2021’de çok önemli konular var. Su krizi, beslenme krizi ve tarımda sıkıntılar bizleri bekliyor. 2025 senesinde su savaşlarına başlayacağız. Acilen bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor.

- 2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene… Ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir.

- Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.