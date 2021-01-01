Öner Döşer 2021 kehanetleri Türkiye'yi neler bekliyor neler olacak?

Fatih Altaylı yılbaşı akşamı Habertürk ekranlarında tüm astrologları topladı ve 2021 kehanetlerini bir bir masaya yatırdı. Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve koronavirüsü bilen Dinçer Güner çok önemli açıklamalar yaptı. Peki 2021 yılında koronavirüs bitecek mi, erken seçim var mı, Türkiye'yi neler bekliyor?

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Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programına Türkiye'nin en ünlü astrologlarını topladı ve 2021 kehanetleri konuşuldu. Koronavirüsü ve Suriye'deki iç savaşı bilen astrologlar, 2021 yılında yaşanacakları ve Türkiye'yi bekleyen olayları bir bir sıraladı. Peki 2021 yılında neler yaşanacak, erken seçim ya da felaket yaşanacak mı?

Öner Döşer; Kova çağına girmedik

- Kova Çağı’na girmemize yaklaşık 300-400 yıl var. Bizim neslimiz henüz hava elementini yaşıyor. Çok önemli değişimlere tanık olacağız. Astrolojik çağlar 2160 yıllık döngülerden oluşur.

- 200 yıllık döngünün içerisinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuşum yapacağı 3 tane hava elementinden burç var. 2020 Kova ile başladı, 2040 Terazi ile devam edecek, 2060 İkizler ile devam edecek. 2080’de tekrar Kova’ya dönecek

- Yeni dönemin en kıymetli kaynağının veri olduğu bir döneme giriyoruz. Zamanımızın altını, petrolü bundan sonra veri olacak. Şimdiye kadar bildiğimiz yönetim sistemlerin ve ekonomik sistemlerin değişeceği bir döneme giriyoruz. Ama bu hemen 2021’de mi olacak? Hayır. 2021 yılında muhtemelen bir kaos ve karmaşa yaşayacağız.

- 2021 ile beraber koronavirüsten çok daha fazlasını göreceğiz. İnsanların mevcut sistemlere itirazı olabilir. Başta ABD olmak üzere yönetim ve seçim sistemlerinin değişeceği bir zaman dilimi olabilir.