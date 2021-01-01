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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin aldığı Çinli Sinovac aşılarının iki hafta içerisinde KKTC'ye ulaşacağını açıkladı.

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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Pilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “3-4 ay daha dişimizi sıkmamız lazım. Okyanusta boğulmadık, tam karaya çıkacakken boğulmak istemiyoruz” diyerek tedbirlerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. 

“400 bin aşıyı muhafaza edecek dolaplarımız mevcut" diyen KKTC Sağlık Bakanı Pilli "Ocak ayının ilk yarısına kadar Türkiye’den aşılar gelecek, bunun planlanması yapılmıştır” dedi. Avrupa Birliği (AB) üzerinden de gelecek olan aşılar için altyapı çalışmalarını tamamlandığını ifade eden Pilli, AB’den gelecek olan aşıların da 10-15 gün içinde KKTC’de olmasını bekliyoruz" dedi. 

KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC'ye Türkiye'den 300 bin doz aşı gönderilmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı

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