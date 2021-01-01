Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi! Lüzumsuz yere para verip almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, Sözcü gazetesinin 2020'nin felaketleri listesine eklediği 'Ayasofya'nın açılması' manşeti için ise, ' Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası Ayasofya Camii önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tedbirlerle birlikte aşılarda alınan bir mesafe var. 3 milyon sonrası 50 milyonluk bir tedarik süreci var.

Aşılarla birlikte vaka ve vefat sayıları inşallah düşecektir. Ayrıca Almanya ile ortak üretim meselesi söz konusu. Çalışmaları TUBİTAK yürütüyor. Aynı şekilde Rusya ile çalışmamız var. Türkiye de kendi kendine yaptığı çalışmalar var.

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüye yönelik skandal sözleri

Bunu aslında bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürüdürüyor. Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur, üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğunda, normalde inanç özgürlüğünden fikir özgürlüğünden bahsediyorlar. Bırakın artık bu işleri yahu. 50'li, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğu, insanların yaşamlarına müdahale etmeye devam ettiklerini görmek istemiyoruz.

Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma sürecini de bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Geçti o günler. Yanına 2 değil 20 tane başörtülü koysan da senin ne olduğunu biliyorlar.

Burada da hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir. Şartların içinde 'Başörtülü olan, hakim-savcı olamaz, polis olamaz.' böyle bir şey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler.

'Başörtülü bazılarını vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor'

Oy almak için bazı yerlerde başörtülü bazılarını vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o günler. Parlemento'da nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri görmüyor musun bunları? Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Bay Kemal bir şey söyleyemiyor.

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Sayın Kemal neden bunu cevapsız bıraktı? Onu biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben cevaplamayayım. Bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var. Taciz, tecavüz, hırsızlık var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık net ortada. En güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim bunlara verecektir diye düşünüyorum.

Sözcü'nün manşeti Çok teşekkür ediyorum. Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır.

Sözcü'nün manşeti ne idi?

2020 yılında yaşanan felaketleri sıralayan Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasını da bu felaketler arasında saydı.

İşte o manşet;