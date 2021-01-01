16 ili bağlayacak dünyada dördüncü sırada! Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nü yarın açıyor

Dünya literatüründe 4. sırada

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek.