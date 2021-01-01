BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  GÜNCEL

Exxen başvurusu nasıl yapılır Exxen girişi yapma bilgileri

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen yayın hayatına başladı. Acun Medya bünyesindeki Exxen Türkiye'nin dijital platformu olarak geçiyor. Exxen üyeleri istedikleri yerde ve cihazda içeriklere ulaşma imkanına sahip. Peki, Exxen ücreti ne kadar?

Abone ol

Exxen izleyici ile buluştu. 1 Ocak 2021'de yayına başlayacağı duyurulan Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye devam ediyor. Birçok dizi, film ve programın yer aldığı Exxen üyeliği için ne yapmak gerekiyor? Exxen ücreti ne kadar? İşte Exxen ile ilgili ayrıntılar.

Exxen nasıl izlenir: Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir. Google Play Store'da ise henüz yer almıyor.

Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.

Exxen ücreti ne kadar: Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

Exxen üyelik nasıl yapılır:  Exxen'e üye olmak için bilgisayarınızdan www.exxen.com.tr adresini ziyaret ederek yeni hesapl oluşturabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer: Aşı, 28 gün aralıkla uygulandığında antikor yanıtı daha yüksek
Sözcü gazetesi Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdi Twitter yıkıldı
Fenerbahçe Trabzonspor derken ters köşe! Watford'a 5 buçuk yıllık imza
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi! Lüzumsuz yere para verip almayın
ABD, F-35'lerin üretimini süresiz durdurdu! Abdullah Ağar'dan bomba 'hayalet' açıklaması
Öner Döşer 2021 kehanetleri Türkiye'yi neler bekliyor neler olacak?
Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Wuhan'da yılbaşı görüntüleri tepki çekti
Aydın'da babasının istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu için mahkemeden örnek karar
Dinçer Güner 2021 kehanetleri neler koronavirüsü bilmişti
Yorumlar