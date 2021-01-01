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Fenerbahçe Trabzonspor derken ters köşe! Watford'a 5 buçuk yıllık imza

Philip Zinckernagel, İngiltere Championship takımlarından Watford'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 5.5 yıllık sözleşme imzalayan Zinckernagel, 7 numaralı formayla ter dökecek.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel, İngiltere Championship (2. Lig) takımlarından Watford'a transfer oldu. Watford, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Zinckernagel'i resmen duyurdu. İngiliz kulübü ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan Zinckernagel, 7 numaralı formayı giyecek.

Watford Menajeri Xisco Munoz, "Philip'i transfer edebildiğimiz için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu göreceksiniz. Takımla da çok iyi anlaşacak. Takıma çok büyük katkısı olacak. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu, "Şimdiye kadar her şey mükemmeldi. İngiltere'de tesisler ve her şey birinci sınıf. Watford büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım" dedi.

Bodo/Glimt ile olan sözleşmesi sona eren Philip Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetmişti.

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