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İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan ABD'ye tehdit: Evinizin içinde vuracağız

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastla öldürülmesinin ardından görevini devralan İsmail Kaani, ABD'yi kendi evinin içinde vurmakla tehdit etti.

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en acımasız ve kirli adamı"

Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı." ifadelerini kullandı.

ABD'ye tehdit

Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: Açıkça söylüyorum ki, Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir.

Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür.

Ne olmuştu?

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

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