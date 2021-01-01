Köprü geçiş ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte köprü ve otoyollarda yeni zamlı tarife

2021 yılının ilk gününde otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dolar kuru farkı kaynaklı zam geldi. Fiyatlar araç sınıflarına göre değişirken, zam oranı ortalamada yaklaşık yüzde 25 oldu.

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2021 yılına adım atar atmaz, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine dolar kuru farkı kaynaklı zam geldi. Bir otomobilin geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 10,50 liradan 13.25 liraya, Osmangazi Köprüsü'nde 117.90 iradan 147,50liraya yükseldi.

İstanbul'da iki köprüye yüzde 26 zam!

İstanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi.

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet'te yeni tarife

Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zamlı tarife

İstanbul'un üçüncü boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti yüzde 25,5 artışla 21,90 liradan 27,50 liraya yükseldi. Ücretler minibüsler için 29.10 liradan 36.50 liraya, otobüsler için 54,10 liradan 67,50 liraya, kamyonlar için 137.30 liradan 171,50 liraya, tırlar için 170,80 liradan 213,50 liraya, motosikletler için 15,35 liradan 19,90 liraya yükseldi.

Osmangazi Köprüsü'nde zamlı tarife

Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretleri yüzde 25,1 oranında zamlandı. Osmangazi Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 188,65 TL’den 236 TL’ye, otobüsler için 224 TL’den 280 TL’ye, kamyonlar için 297,10 TL’den 371,50 TL’ye, tırlar için 374,90 TL’den 468,50 TL’ye, motosikletler için 82,55 TL’den 103 TL’ye yükseldi.