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HABER /  MEDYA

BİM'de koronavirüs aşısı satılacak mı? Reklamla ilgili önemli açıklama

BİM marketler zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan koronavirüs aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı. BİM, açıklamasında 'Mizahi videonun yanıltıcı içerikte' olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı belirtildi.

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Sosyal medyada koronavirüs aşısının BİM’de satıldığına yönelik esprili bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu. 

BİM marketler zincirinden konuya ilişkin yapılan açıklamada videodaki  iddialar yalanlandı.

BİM'den yaplan açıklamada, şöyle denildi:

Mağazalarımızda muhtelif Covid-19 aşıları satılacağına dair bir video sosyal medyada yoğun biçimde yer almaktadır.

Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video, içeriği itibari ile yanıltıcı özelliktedir.

Mağazalarımızda hiçbir biçimde aşı ya da herhangi bir ilacın satışı söz konusu değildir.

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