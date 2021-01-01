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2020'nin son kadın cinayeti Bursa'dan! 'Başkasına gitmesin diye' vurmuş!

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da Selma Taşkömür'ü (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren katil koca polis tarafından yakalandı. Cani kocanın 'Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum' dediği öğrenildi.

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2020'nin son kadın cinayeti dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak’ta meydana geldi. Fahri K. ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri K., art arda 7 el ateş etti.

Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken Fahri K. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra  koşarak, kaçtı.

Kurtarılamadı                                                                                                                        Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yakalandı!                                                                                                                Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde şöyle dedi:

Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana ‘Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim’ dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum

İfadesi alınan Fahri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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