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Doların 2021'de seyri ne olur? Profesör Sinan Alçın'dan bomba tahmin 8.50'yi görecek

Ünlü ekonomi profesörü Sinan Alçın dolar kurunun 2021 yılındaki seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir Youtube programında konuşan Alçın, 'Bu yıl sonunda dolar kurunun 8.50 TL olacağını öngörüyorum' dedi.

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Dolar, Merkez Bankası'nın son faiz artırımı kararı sonrası kademe kademe 7.30'lere kadar düştü. Ancak dolar haftanın son işlem gününde tekrar bir toparlama yaparak 7.44 bandına yerleşti. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede TL karşısında yüzde 15 değer kaybeden dolardaki istikrarsızlık yatırımcısını kaygılandırıyor. Peki yeni yılda doların seyri ne olacak? İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, 2021'de dolar ilgili öngörülerini paylaşarak uyarılarda bulundu.

Youtube’da Sami Altunkaya’nın konuğu olan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın 2021 yılında doların seyri ne olur konusunda fikirlerini paylaştı.

'İlk 3 ay TL dolar karşısında değer kazanmaya devam edebilir'
Alçın, Türkiye’de dolarizasyonun rekor seviyeye ulaştığını fakat Merkez Bankası’nın yeni faiz hamleleriyle bu durumun önümüzdeki yıl tersine dönebileceğini ifade etti. Türk Lirası’nın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde dolar karşısında değer kazanmaya devam edebileceğini açıklayan Alçın bu dönemde 250 milyar dolar olan bankalardaki döviz mevduatının 40 milyar dolarının TL’ye geçebileceğini öne sürdü.

Yıl sonu dolar kuru ne olur?
Prof Dr. Sinan Alçın konuşmasının devamında yıl sonu dolar kuru tahminiyle ilgili de konuştu

8.50 TL tahmini

2019’un aralık ayında 2020 yılı sonu dolar kuru beklentisinin 7.20 olduğunu ifade eden Alçın,  2021 yılı sonunda dolar kurunun 8.50 TL olacağını öngördüğünü söyledi

'Vatandaş 40 milyar dolar bozar' 
Alçın  konuşmasının devamında şunları söyledi:

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değerlenme durumu Ocak, Şubat, Mart aylarında da devam eder gibi duruyor. Dolayısıyla mevduat faizleri de biraz daha yükselmeye devam ederse bankalardaki döviz mevduatlarında 40 milyar dolarlık biz çözülme olur.

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