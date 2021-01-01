Liseli Feyzanur 7 kattan atladı mı atıldı mı! 4 ay önceki 'intihar etmem' paylaşımı olay

Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Feyzanur S.'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Twitter hesabında 17 Ağustos’ta yaptığı bir paylaşımda genç kızın, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.