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Bursa'da kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı

BURSAda kayganlaşan yolda durmayan ticari araç iki araca çarptı. Kısıtlamada polis kontrol noktasında meydana gelen kazada faciadan dönülürken, kazanın etkisiyle iki kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tezcan Ç. idaresindeki 16 JDS 42 plakalı ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak uygulama noktasında bekleyen Mehmet E. idaresindeki 16 AHG 334 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan otomobil ise önünde duran 16 AKD 551 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobil ve arkadan çarpan ticari araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüleri Mehmet E. ve Tezcan Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki tedavilerinin ardından 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı iki sürücüde hafif sıyrıklarla atlatırken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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