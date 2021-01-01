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Tarsus'ta dehşet! Önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde 60 yaşındaki adam tartıştığı oğullarının yaşadığı eve molotofkokteyli atıp yangın çıkardıktan sonra, üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi.

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Tarsus'ta C.P., bilinmeyen nedenle anlaşmazlık yaşadığı oğulları S.P., H.P. ve E.P.'nin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Eve giren C.P., elindeki molotofkokteylini yakıp yatak odasına attı. Küçük çapta çıkan yangın, kardeşlerin müdahalesiyle söndürüldü. Kardeşlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. 

Polis hortumla su tutarak müdahale etti

Bu sırada evin çatısına çıkan C.P., burada eline geçirdiği demir parçasıyla güneş enerjisinin camlarını kırdı, ardından da yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan C.P.'ye polis ekipleri, hortumla su tutarak müdahale etti. 

Yüzünde yanıklar oluşan C.P., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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