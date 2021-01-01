BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  DÜNYA

Malezya Singapur ile yaptığı Hızlı Tren Demir Yolu projesi iptal etti tazminat ödeyecek

MALEZYA-Singapur arası Hızlı Tren Demir Yolu projesi iptal edildi. Malezya, projenin iptali sebebiyle Singapur'a tazminat ödeyecek.

Abone ol

Malezya ile Singapur arasında inşa edilmesi planlanan Hızlı Tren Demir Yolu (HSR) projesi, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

Malezya Başbakanlığının yazılı açıklamasında, proje sözleşmesinin Malezya'nın talebiyle iptal edildiği belirtilerek, "İki ülkenin yönetimi, bir takım müzakereler yapmak üzere masaya oturmuş ve teknik detaylarda istenilen anlaşmaya varılamamıştır. Malezya, projenin iptali sebebiyle Singapur'a tazminat ödeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Singapur Başbakanlığının açıklamasında ise, projenin iptalinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceği belirtilerek, "Malezya ile derin ve çok yönlü ilişkilerimiz devam edecektir. Her iki ülkenin ortak menfaati için yakın işbirliğine devam edeceğiz." denildi.

Resmi açıklamalarda, Malezya'nın Singapur'da ödeyeceği tazminat miktarına değinilmedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Singapur arasında seyahati 90 dakikaya indirmek üzere 2016'da sözleşmesi imzalanan 350 kilometrelik Hızlı Tren Demir Yolu projesi, henüz inşaatına başlanmadan Eylül 2018'de Malezya'nın talebi üzerine askıya alınmıştı.

Proje müzakerelerinin 2020'de devam etmesi beklenirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müzakereler yıl sonuna kadar ertelenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı! Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de katıldı
Kütahya İl Müftülük binasında haç işareti iddiası olay oldu açıklama geldi
Galatasaray, Barcelona'dan Carles Alena'yı radarına aldı
Liseli Feyzanur 7 kattan atladı mı atıldı mı! 4 ay önceki 'intihar etmem' paylaşımı olay
2021 pasaport harçları ne kadar oldu yeni zamlı ücretler
Tarsus'ta dehşet! Önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı
Bursa'da kısıtlamada polis uygulama noktasında faciadan dönüldü
Mustafa Cengiz: Omar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Köprü geçiş ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte köprü ve otoyollarda yeni zamlı tarife
Doların 2021'de seyri ne olur? Profesör Sinan Alçın'dan bomba tahmin 8.50'yi görecek
Yorumlar