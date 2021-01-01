Galatasaray, Barcelona'dan Carles Alena'yı radarına aldı

Geriden oyun kuran oyuncu arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Barcelona'dan Carles Alena girdi.

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İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcu Carles Alena, bir kez daha Barcelona'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti.

Ancak gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.

Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray ve Getafe ile görüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Alena ve Barcelona ile masaya oturulacak.

Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.

Barcelona alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı.