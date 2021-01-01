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HABER /  POLİTİKA

Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecilerin fotoğrafını çekti

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerle fotoğraf çektirdiği sırada deklanşöre basan isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Açıklama sonrası, Erdoğan, kendisini takip eden gazetecileri, birlikte fotoğraf çekimi için yanına davet etti. 

Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidince, Hürriyet muhabiri Özgür Altuncu'nun boşta kalan fotoğraf makinesini gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makineyi alıp muhabirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği o kareyi fotoğrafladı. Fahrettin Altun, aynı zamanda fotoğrafçılığa olan ilgisiyle de biliniyor.

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