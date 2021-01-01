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Mersin'de inşaat halindeki binayı bara çevirmişler! Canlı müzikli yılbaşı eğlencesine baskın

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de inşaat halinde olan, bir bölümü yılbaşı için bara çevrilmiş olduğu saptanan binada 18 kişi yakalandı. Kuralları hiçe sayıp canlı müzik eşliğinde eğlenen şahıslara toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.

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Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesi'ndeki bulunan inşaat halindeki binada yılbaşı partisi yapılacağı bilgisini aldı. Savcılıkça verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma, adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişiyi canlı müzik eşliğinde eğlenirken suçüstü yakaladı.

Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaattaki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.

Eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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