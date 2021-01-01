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Basın İlan Kurumundan Sözcü'nün Ayasofya skandalına inceleme

Anadolu Ajansı

Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdiği manşeti büyük tepki çekti. Basın İlan Kurumu (BİK), skandal haberle ilgili inceleme başlattı.

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Basın İlan Kurumu (BİK), Sözcü gazetesinde yayımlanan, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetli haberinde Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesinin felaket olarak yorumlanmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. 

BİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi: 

"Sözcü gazetesinin, 1 Ocak 2021 tarihli, '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde; Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp gerekli işlemler yapılacaktır."

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