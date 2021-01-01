Eren Bülbül yaşasaydı 19 yaşına girecekti iyi ki varsın Eren!

Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül, bugün 19'uncu yaşına girdi.

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Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Eren Bülbül, babasını küçük yaşta kaybetti. Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulu'nda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

Futbol sevgisiyle biliniyordu

Trabzonspor sevdalısı olan Eren Bülbül, çevresindekiler tarafından da futbol tutkusuyla biliniyordu.

Küçük yaşta büyük zorlukları göğüsledi

Eğitimi dışındaki zamanlarda ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşımacılığı gibi işlerde çalışan Eren Bülbül, hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorlukları o yaşına rağmen göğüsledi.

Tarihler 11 Ağustos 2017'yi gösterdiğindeyse Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında, polis ekipleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından, terör örgütü PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Teröristleri girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül, durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

Şehit edildi

Ardından PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giden Eren Bülbül, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Aile kabristanına defnedildi

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Akıllarda, sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı kalan Eren Bülbül'ün yazdığı şu sözler hiç unutulmadı: Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın... Hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.