Usta gazeteci Uğur Dündar bırakıyor mu?

Usta gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı

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Usta gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sözcü gazetesinin Ayasofya haberi sonrası yaşananlar için, “Yeni yıla -güzel dileklerimizin aksine- maalesef yine gerilimle girdik” diyen Dündar, paylaşımının devamında ise “Bu nedenle sosyal medya kullanımına bir süreliğine ara vermeyi düşünüyorum...” dedi.

Usta ismin bu sözleri takipçileri tarafından üzüntüyle karşılanırken, paylaşımın altına onlarca “bırakma” çağrısı yapıldı.

İşte o paylaşım: