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Gelecek Partisi İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ve iki kardeşi “birden fazla kişiyle yağma” iddiasıyla tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay 31 Aralık 2020 günü Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya (45) kardeşleri Ertuğrul, (41) ve Erkan Akkaya (35), 126 bin lira alacakları olduğunu öne sürdükleri Mustafa E.’nin (70) iş yerine gitti. Burada Kenan Akkaya, Mustafa E.’ye Aladağ ilçesindeki dere temizliğinden dolayı kendisine 126 bin lira borçlu olduğunu bu borcunu vermesini istedi.

Mustafa E. İse borcunun 28 bin lira olduğu daha fazla borucunun olmadığını onu da bir süre sonra vereceğini söyledi. Bu nedenle taraflar arasında önce tartışma daha sonrada kavga çıktı. Kenan Akkaya’ya iş yerinde bulunan diz üstü bilgisayara zarar verip, Mustafa E.’ye tehdit etti. Daha sonrada Mustafa E.’nin cep telefonundan kendi hesaplarına 10 bin lira para gönderdiler. İş yerinden ayrılan il başkanı ve kardeşleri Mustafa E.’nin otomobilini de alıp olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine Mustafa E. Polisi arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan il başkanı ve iki kardeşi alacakları olduğunu söyleyip yağma suçlamasına kabul etmedi. Zanlıların bir süre sora Mustafa E.'nin otomobilini getirdiği öğrenildi. İl başkanı ve iki kardeşi sevk edildiği adliyede “birden fazla kişiyle yağma suçundan” tutuklandı.

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