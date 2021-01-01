ABD'de durum vahim! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 354 bin 233’a yükseldi

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354 bin 233’e yükseldi. İddiaya göre ülkede 2,8 milyon kişi aşı oldu.

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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 354 bin 233 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 20 milyon 448 bin 701 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 128 bin 869 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 956 bin 599 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kovid-19 aşı hedefine ulaşılamadı

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, uygulamadaki aksaklıklara rağmen ABD'nin, 2021 sonbaharına kadar "nispi bir normallik" kazanmak için aşılar yoluyla yeterli toplumsal bağışıklığa ulaşacağını öngördüğünü söyledi. Ülkede aralık ayı sonunda 20 milyon aşılama hedefine de ulaşalımadı."Ocak ayına girerken, (normal plana) yetişebilmek için hız kazanacağımız duygusu içerisindeyim." diyen Fauci, aşının dağıtımındaki aksaklıkların giderileceğinden emin olduğunu da dile getirdi.

2,8 milyon kişi aşı oldu

Ancak ABD'de hükümet aralık ayında 20 milyon kişinin Covid-19 aşısı olmasını hedeflerken, Amerikan medyasına göre 31 Aralık itibarıyla bu rakam 2,8 milyonda kaldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin paylaştığı verilere göre, 30 Aralık itibarıyla bakım evlerine 2,2 milyon doz aşı dağıtımı yapılmış olsa da sadece 170 bin kişi aşı oldu. Aşıların salgın nedeniyle normal vatandaşlara göre can kaybı riskinin daha yüksek olduğu yaşlı bakım evlerine çok daha ağır bir şekilde ulaştığı belirtildi. Öte yandan Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.