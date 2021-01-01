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Galatasaraylı Ryan Babel'den Beşiktaş'ı kızdıracak sözler

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Ajax ve PSV'ye benzetirken Beşiktaş'ı ise Feyenoord'a benzetti.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Sporx'e yaptığı açıklamalarda Beşiktaşlı taraftarları kızdıran sözler sarf etti.

''Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi" 
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a benzediğini belirten Babel, ''Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax, PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi." ifadelerini kullandı.

Fulham dönemi
Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonun ardından Fulham transfer olmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, ''Beşiktaş'ta oynadığım 2 sezonun ardından Fulham'a gittim. Küme düşme hattındaydılar. Kümede kalmak için her şeyi deniyorlardı. Takımı tutabilirdim ve takıma tekrar mücadele ruhu verebilirdim. Yarım devrede 5 gol attım. Bence performansım çok iyiydi ama takım için yetmedi. Gollerimden birini Liverpool'a atmıştım. Çok garip bir duyguydu." dedi.

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