Beşiktaş Sporting maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. İlk iki maçından puan çıkartamayan Kartal, ilk galibiyetini taraftarı önünde arıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.45'te başlayan karşılaşmayı Slovenya'dan Slavko Vincic yönetiyor ve kritik mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş: 1 - 3 :Sporting

(İlk yarı oynanıyor)

41' Sol kanatta kazanılan korneri Pablo Sarabia ceza sahası içine gönderiyor. Topa iyi yükselen Sebastian Coates kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

38' Savunma arkasına atılan topta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michy Batshuayi şutunu çekiyor ancak direğe çarpan top oyun alanına geri dönüyor ve savunma topu uzaklaştırıyor.

37' Orta sahada kazandığı topla ceza sahasına ilerleyen Pedro Porro ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekiyor ancak savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

27' GOL! Sebastian Coates, Sporting Lizbon'u tekrar öne geçiren golü atıyor! Sağ kanatta kazanılan kornerde Pedro Gonçalves topu ön direğe ortalıyor. Ön direkte Paulinho kafayla topu kale önüne çeviriyor. Kale önünde müsait pozisyondaki Sebastian Coates topu ağlara gönderiyor.

24' GOOLLL!! Cyle Larin golü atıyor ve Beşiktaş eşitliği sağlıyor! Sol kanatta kazanılan kornerde topun başına geçen Miralem Pjanic arkada direğe doğru ortalıyor. Topa iyi yükselen Cyle Larin kafa vuruşunu yapıyor ve durumu 1-1'e getiriyor.

23' Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Pedro Gonçalves şutunu çekiyor ancak Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

19' Matheus Reis ceza sahası ön çizgisi sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

15' GOL! Sebastian Coates, Sporting Lizbon'u öne geçiren golü kaydediyor! Sağ kanatta kazanılan korneri Pedro Gonçalves ceza sahasına ortalıyor. Ön direğe yakın konumda Goncalo Inacio kafayı vuruyor ve top arka direğe doğru giderken Sebastian Coates müsait durumda topu kafayla ağlara gönderiyor.

8' Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miralem Pjanic doğrudan kaleye vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

5' Sağ kanatta gelişen etkili Beşiktaş hücumunda Rachid Ghezzal ceza sahası sağ çaprazına doğru ilerliyor ve uzak direğe düzgün vuruyor ancak top direğin yanından auta gidiyor.

4' Sol kanatta kazanılan korneri Miralem Pjanic arka direğe doğru ortalıyor. Rachid Ghezzal gelişine vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

1' Savunma arkasına atılan topta ceza sahası içine sokulan Paulinho şutunu çekiyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu yatarak topa müdahele ediyor ve gole izin vermiyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves