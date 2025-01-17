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Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, bir süredir sözleşme uzatma görüşmeleri yürüttüğü Mert Günok ile mutlu sona ulaştı. Beşiktaş ve Mert Günok arasında 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok’a başarılarının devamını diledi.

MERT GÜNOK'UN İLK SÖZLERİ!

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şunları söyledi: “Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz.”

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