Galatasaray'a Hatay deplasmanında soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

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Mersin Stadyumu'nda oynanan Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadele, büyük heyecan ve tartışmalı anlara sahne oldu.

BERKAN KUTLU 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine orta sahada Berkan Kutlu sahaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde üç maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig'deki 428. maçıyla sarı-kırmızılı forma altında en çok maça çıkan oyuncu rekorunu Bülent Korkmaz'la paylaştı.

MAÇIN İLK YARISI

Karşılaşmanın hemen başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun kısa bir süre durdu. 15. dakikada Lucas Torreira'nın şutu direkten dönerken, Hatayspor 28. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçti. Galatasaray'ın 26. dakikada Victor Osimhen ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Barış Alper Yılmaz, 44. dakikada önemli bir pozisyondan yararlanamazken Hatayspor'da Lamine Diack ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ı kenara alarak Roland Sallai ve Kerem Demirbay'ı sahaya sürerek başladı.

OSIMHEN'DEN PENALTI GOLÜ

55. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Dries Mertens'in pozisyonu sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. Victor Osimhen, 56. dakikada topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

GALATASARAY BASKI KURDU

Golden sonra Galatasaray baskısını artırdı. Dries Mertens ve Victor Osimhen ile yakalanan pozisyonlar sonuçsuz kalırken, Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, özellikle Osimhen'in kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla fark yarattı.

Hatayspor - Galatasaray maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, son düdüğünü çaldı ve mücadele 1-1 sona erdi.

78'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

65'Kerem Demirbay, ceza sahasının solundan çzigiye inerek kale sahasına çevirdi. Herkesi geçen topta Barış Alper, 6 pasın gerisinde topla buluştu. Bekletmeden vuruşunu yapan Barış, topu farklı şekilde auta gönderdi.

62'Osimhen'in topuk pasında ceza sahasına giren Mertens, karşı karşıya kaldı ancak vuruşu kaleciden döndü.

61'Osimhen'in arka direğe gönderdiği topta müsait durumda Barış Alper Yılmaz, vuruşunu yaptı. Ancak top Barış Alper'in ayağına oturmadı ve farklı şekilde dışarı gitti.

56'GOL! Osimhen, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

55'Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

53'Mertens, ceza sahasında Cemali ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor.

50'Mertens'in ortasında Davinson Sanchez, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

46'Karşılaşmanın 2. yarısına Galatasaray başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

41'Fernandes, sol çaprazdan uzak direği düşündü ancak top kaleyi bulmadı.

32'Mertens'in şutu savunmadan döndü. Pozisyonun ardından Galatasaraylı oyuncular, elle oynama itirazı yaptı.

28'GOL! Hatayspor, Cemali Sertel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Arka direğe kullanılan köşe vuruşunda, top ceza sahası içine çevrildi. Oluşan karambol sonucu Cemali Sertel'in ayak koyduğu top ağlara gitti.

23'Mertens'in kullandığı kornerde iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

16'Savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Yunus, topu geriden gelen Torreira'nın önüne yuvarladı. Torreira'nın yerden plase vuruşu, direkten döndü.

9'Yunus Akgün, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve topu geriden gelen Berkan'a çıkardı. Berkan'ın vuruşu yandan auta gitti.

2'Karşılaşma tribünlerden sahaya atılan meşaleler sebebiyle durdu.

1'Karşılaşma Hatayspor'un vuruşuyla başladı.

Hatayspor - Galatasaray ilk 11'ler

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen