Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı görevinden uzaklaştırdı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Akpolat dahil 23 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Akbolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı Akbolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127. maddesi ile 3595 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı" denildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında "Siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek. Daha turpların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu. Birkaç yıla sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek" ifadeleri kullanıldı.