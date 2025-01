Fenerbahçe'de ayrılık! Veda sözleri dikkat çekti: Değer göreceğim yerde...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takıma veda etti.

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla transfer hareketliliği hız kazanırken, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de Santra Clara'dan kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan isimlerden Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara veda etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı.

"Değer göreceğim yerde..."

Lincoln'ün yaptığı paylaşımda sitemkar cümleler de dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu paylaşımında "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.