BIST 9.975
DOLAR 35,57
EURO 36,59
ALTIN 3.097,73
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de ayrılık! Veda sözleri dikkat çekti: Değer göreceğim yerde...

Fenerbahçe'de ayrılık! Veda sözleri dikkat çekti: Değer göreceğim yerde...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takıma veda etti.

Abone ol

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla transfer hareketliliği hız kazanırken, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de Santra Clara'dan kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan isimlerden Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara veda etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı.

"Değer göreceğim yerde..."

Lincoln'ün yaptığı paylaşımda sitemkar cümleler de dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu paylaşımında "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti
İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı
İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı
Bursa'da ayı barınaktan firar etti! Arama çalışmaları sürüyor
Bursa'da ayı barınaktan firar etti! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı zehirlenme 30'uncu saatten sonra başıyor
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı zehirlenme 30'uncu saatten sonra başıyor
Teknik direktör Solskjaer, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Teknik direktör Solskjaer, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
TFF açıkladı: Enes Ünal ameliyat oldu
TFF açıkladı: Enes Ünal ameliyat oldu
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
Bilgiçler Yapı’dan Bayrampaşa’ya 32 derslikli ilkokul projesi
Bilgiçler Yapı’dan Bayrampaşa’ya 32 derslikli ilkokul projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili açıklamalar
Şanlıurfa'da fabrika yangını
Şanlıurfa'da fabrika yangını
MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı