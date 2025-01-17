DSÖ: Gazze'de ateşkesin başlamasıyla insani yardımlar arttırılacak

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümü merakla beklenen Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kadroya yeni bir ismin katılması dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti Işıl rolüyle oyuncu Ece İrtem yeni bölümde ekranlarda olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kim? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İ

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BM Cenevre Ofisi'nden Peeperkorn, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları anlaşmaya uymaya ve kalıcı barış için adım atmaya çağırdı. DSÖ, Gazze'deki sağlık sistemini desteklemek amacıyla yardım operasyonlarını artırmayı planlarken, yardım ulaştırmanın önündeki güvenlik ve siyasi engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan Peeperkorn, İsrail ile Hamas arasında Gazze için sağlanan ateşkes anlaşmasını olumlu bir şekilde karşıladıklarını belirtti. Tüm tarafları anlaşmaya uymaya ve kalıcı barışa ulaşılmasına yönelik çağrıda bulundu. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olarak Gazze'deki sağlık sistemini desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Peeperkorn, DSÖ ve ortaklarının ateşkes sürecinde operasyonlarını genişleterek, acil ihtiyaçları karşılamak ve erken iyileştirme çabalarını desteklemek için gerekli malzeme ve kaynakları seferber etmeyi planladığını söyledi. Ancak, Gazze'ye yardım ulaştırmanın önündeki güvenlik ve siyasi engellerin kaldırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Peeperkorn, Gazze'de yaşanan trajedinin herkes üzerinde etkili olduğunu ve bölgedeki tüm nüfusun birden fazla kez zorla yerinden edildiğini ifade etti. Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca yarısının hizmet verebildiğini de sözlerine ekledi.

ATEŞKES SONRASI YARDIM SÜRECİ HIZLANACAK

Ateşkes sonrası Gazze'ye yardımların artıp artmadığı sorusuna ise, 19 Ocak'tan itibaren yardım süreçlerinin hızlanacağı bilgisini verdi. BM kuruluşları ve DSÖ'nün, yardımları en hızlı şekilde ulaştırmak için çaba sarf edeceğini belirten Peeperkorn, günlük 500 ila 600 yardım tırının Gazze'ye girmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu, son bir ayda görülen günlük 40 ila 50 tıra göre büyük bir artışı simgeliyor.

YARDIM TIRLARININ SAYISI HALA YETERSİZ

Ancak, ateşkesin başlamasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının sayısının hala düşük olduğunu kabul etti ve bu durumun ilerleyen dönemde değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Peeperkorn, Gazze sınırlarında binlerce yardım tırının beklediğini belirterek, siyasi irade olduğu takdirde tüm engellerin kaldırılabileceğini ve yeni rotaların açılabileceğini söyledi.