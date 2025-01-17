BIST 9.952
DOLAR 35,56
EURO 36,64
ALTIN 3.097,93
HABER /  DÜNYA

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

Abone ol

Haaretz gazetesinin haberine göre, ertelenen güvenlik kabinesi toplantısı Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere başladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji 14 saat sürecek fırtına için uyardı!
Meteoroloji 14 saat sürecek fırtına için uyardı!
Narin Güran davasında yeni gelişme! İtiraz reddedildi
Narin Güran davasında yeni gelişme! İtiraz reddedildi
Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
Özgür Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi için 'vekil' açıklaması
Özgür Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi için 'vekil' açıklaması
Ukrayna-İngiltere imzaladı Rusya'da tepki: Söz konusu olamaz
Ukrayna-İngiltere imzaladı Rusya'da tepki: Söz konusu olamaz
Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek
Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek
Dünden beri haber yoktu! 2 yaşındaki Esil bakın nerede bulundu
Dünden beri haber yoktu! 2 yaşındaki Esil bakın nerede bulundu
Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre: Gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL
Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre: Gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL
Şantajcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den ateşkes kararıyla ilgili açıklama
Şantajcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den ateşkes kararıyla ilgili açıklama
Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu
Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul barajlarında son durum nasıl?
İstanbul barajlarında son durum nasıl?