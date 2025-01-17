Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgiili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememeli. Bunları en büyük vizyonu kırmızı kart göstermek, en büyük taahhüdü rakı fiyatını ucuzlatmak olanlara anlatmak mümkün değil. Kırmızı kart ile halkın seviyesine indiğini sananlara diyorum ki; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır.

Bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmek varken kamu görevlilerine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'deki ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini atamadılar. Günümüz Türkiye'sinde kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, çiğneme hakkı yoktur.

"Özel harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın"

Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek ve siz de buna saygı göstereceksiniz. Muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçilerdir. Yargıya parmak sallayarak, bağırıp çağırarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan vazgeçin. Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak kim yüzü ak çıkacak. Özel harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir. korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar ve siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ne durumda.

Suriye ve İsrail-Gazze sorununa ilişkin CHP'nin politikalarına sert eleştiri

Suriye'de nasıl bir söylem sergilediklerini cümle alem biliyor. Suriyelilere nefretin dibini buldular, 13 yıl boyunca hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kurdukları cümlelerin binde birini Şam yönetimine kurmadılar. Gazze krizinde de benzer tutum sergilediler. İsrail saldırıları başlayınca sorumlu olarak Filistinli direnişçileri ve Hamas'ı suçladılar. Millet tepki gösterince suçlarını bastırmaya çalıştılar.

"CHP milletin aklını irfanını hafife almaktan vazgeçmeli"

Siyaset üretemediklerini kendi seçmenleri de görüyor. Bunlarda ufuk olmadıklarını vatandaşımız görüyor. Yöneticilerine bakıp iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Bu da CHP'li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem bize sabır versin. Fil dişi kulelerinden çıkıp halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. Etli ekmek ile Arap aşı ile tanışmalarına kimse kayıtsız kalamaz. CHP, artık millete tepeden bakan elitist siyaset dilinden kurtulmalı, milletin aklını irfanını hafife almaktan vazgeçmeli. Kolaya kaçmasınlar, biraz çalışıp, kafa yorup, bizim ve milletin karşısına siyasi argümanlarla çıksınlar. Diğer türlü başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşın dalga konusu olmaktan kurtulamazlar.

"Mazlumların yanındayız"

Bölgemizde tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Bunları başarı ile yönetmeye gayret ediyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, mazlumların yanındayız.

"Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz, çoğu gitti azı kaldı"

Elbette bölgesel gelişmeleri anbean takip ederken sokağın nabzını tutmaktan geri durmuyoruz. Önemli bir önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözmektir. Enflasyonu düşürmeyi, dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığının yol açtığı, dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve eğitime kadar bu artışları zamanla eritiyor. Enflasyon düştükçe bundan sonraki ücret artışları daha anlamlı daha kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı.