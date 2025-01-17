BIST 9.946
DOLAR 35,57
EURO 36,63
ALTIN 3.094,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da bedensel engelli kişinin asansör ihtiyacını belediye karşıladı

Diyarbakır'da bedensel engelli kişinin asansör ihtiyacını belediye karşıladı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bedensel engelli 56 yaşındaki Ahmet Günay'ın evine belediye tarafından asansör yaptırıldı.

Abone ol

İlçenin yaklaşık 200 haneli kırsal Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan Günay, şeker hastalığı nedeniyle 3 yıl önce felç geçirdi.

Yaşamını bedensel engelli olarak sürdüren ve tekerlekli sandalye evine girmekte zorlanan Günay için ailesi Eğil Belediyesine başvurarak asansör talebinde bulundu.

Eğil Belediyesi Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemenin ardından Günay'ın rahat şekilde girip çıkabilmesi için müstakil evine asansör yaptırıldı.

Başkan Seydaoğlu, AA muhabirine, Günay'ın bedensel engelinin yanı sıra aynı zamanda kısmen görme engelinin de bulunduğunu, evine asansör yapımı için ailesinin müracaatta bulunduğunu hatırlattı.

İnceleme sonucunda Günay'ın müstakil evine asansörlü vinç yapılması halinde evine rahat girip çıkacağının belirlendiğini aktaran Seydaoğlu, "Biz de Ahmet amcamıza yük asansörü yaptık. Ahmet amcamız bu sayede çok rahat bir şekilde evine girip çıkabiliyor. Ev halkı da bu sayede rahatlamış oldu. Evi ziyaret ettiğimizde çok memnundular, hayır dualarını aldık." dedi.

Seydaoğlu, belediye olarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Günay'ın eşi 45 yaşındaki Azize Günay ise eşinin birçok rahatsızlığı bulunduğunu, 3 yıl önce de geçirdiği felç sonucu bedensel engelli olduğunu söyledi.

Günay, "Eve asansör yapılması için belediyeye başvurduk. Çok şükür gelip asansör yaptılar. Başkanımızdan Allah razı olsun, eşim şimdi asansöre binip aşağıya inebiliyor. Asansör işimize çok yaradı." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı
Meteoroloji 14 saat sürecek fırtına için uyardı!
Meteoroloji 14 saat sürecek fırtına için uyardı!
Narin Güran davasında yeni gelişme! İtiraz reddedildi
Narin Güran davasında yeni gelişme! İtiraz reddedildi
Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı
Özgür Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi için 'vekil' açıklaması
Özgür Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi için 'vekil' açıklaması
Ukrayna-İngiltere imzaladı Rusya'da tepki: Söz konusu olamaz
Ukrayna-İngiltere imzaladı Rusya'da tepki: Söz konusu olamaz
Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek
Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek
Dünden beri haber yoktu! 2 yaşındaki Esil bakın nerede bulundu
Dünden beri haber yoktu! 2 yaşındaki Esil bakın nerede bulundu
Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre: Gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL
Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre: Gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL
Şantajcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den ateşkes kararıyla ilgili açıklama
Şantajcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den ateşkes kararıyla ilgili açıklama
Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu
Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı