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İstanbul barajlarında son durum nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul barajlarında son durum nasıl?

 İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların da etkisiyle yüzde 50,49 ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Kente su sağlayan barajların doluluk oranı son 1 haftada yüzde 8,75 artarak bugün itibarıyla yüzde 50,49 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 100, Terkos'ta yüzde 54,36, Sazlıdere'de yüzde 39,84, Alibey'de yüzde 35,87, Büyükçekmece'de yüzde 45,04, Ömerli'de yüzde 51,34, Darlık'ta yüzde 43,38, Elmalı'da yüzde 90,79, Pabuçdere'de yüzde 47,92 ve Kazandere'de yüzde 82,99 ölçüldü.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu ay 44,16 milyon metreküp su alındı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 69,51 kilogram oldu. Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 84,29, 2016'da yüzde 67,68, 2017'de yüzde 74,52, 2018'de yüzde 67,5, 2019'da yüzde 90,89, 2020'de yüzde 52,93, 2021'de yüzde 29,48, 2022'de yüzde 52,48, 2023'te yüzde 30,82, 2024'te yüzde 58,91 iken bugünkü oran yüzde 50,49 ölçüldü.

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