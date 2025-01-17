Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

TCMB, Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Merkez Bankası anketinin yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi döneminde yüzde 27.05 oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yer aldığı anket, ekonomik beklentilere yönelik önemli veriler sundu.

ENFLASYON​ BEKLENTİLERİ

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 olarak açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 27,07’den yüzde 25,38’e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,47’den yüzde 17,72’ye düştü.

12 AY SONRASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

12 ay sonrası için TÜFE’nin:

Yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 - 23,99 aralığında,

Yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 - 26,99 aralığında,

Yüzde 15,34 olasılıkla yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

KATILIMCILARIN NOKTA TAHMİNLERİNE GÖRE:

Yüzde 12,90’ı beklentilerini yüzde 21,00 - 23,99 aralığında,

Yüzde 56,45’i beklentilerini yüzde 24,00 - 26,99 aralığında,

Yüzde 17,74’ü beklentilerini yüzde 27,00 - 29,99 aralığında belirtti.

24 AY SONRASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

24 AY SONRASI İÇİN TÜFE’NİN:

Yüzde 20,39 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında,

Yüzde 40,07 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında,

Yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi.

NOKTA TAHMİNLERE GÖRE KATILIMCILARIN:

Yüzde 23,21’i beklentilerini yüzde 13,00 - 15,99,

Yüzde 39,29’u yüzde 16,00 - 18,99,

Yüzde 23,21’i ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında açıkladı.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 48,59’dan yüzde 45,00’e düştü. Aynı şekilde, TCMB​ bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 48,51’den yüzde 45,00’e geriledi

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 43,03 TL olarak kaydedildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki ankette 43,23 TL iken bu dönemde 43,81 TL olarak belirlendi.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, önceki anket dönemindeki gibi yüzde 3,1 olarak sabit kaldı. 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9 olarak öngörüldü.

TCMB’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomik beklentilerdeki değişimleri takip etmek adına önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Bu dönemki sonuçlar, hem enflasyon hem de döviz kuru beklentilerinde temkinli bir iyileşmeye işaret ederken, faiz oranlarının aşağı yönlü beklentilerini de ortaya koyuyor.