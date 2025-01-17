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Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun

Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun

Dün motorine zam gelmişti. Yeni zam kapıda bu kez benzin fiyatları artıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Benzine 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 47,29 liradan, benzinin litresi ise 45,33 liradan satılıyor.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Benzin:45,33 TL

Motorin: 47,29 TL

LPG:26.49 TL

Ankara

Benzin:45.82 TL

Motorin:47.90 TL

LPG: 26.39 TL

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