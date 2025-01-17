tv100, 'Habercilikte Öncüyüz' sloganı ile yoluna devam ediyor. Her geçen gün başarılarına yeni bir başarı daha ekleyen tv100 Türkiye’de haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu.

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Habercilikte, doğrulukta, rekabette, yenilikte öncü olan tv100 haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu.

Hiçbir yerde olmayan özel haberler, kritik dosyalar, olay yerinden sıcak bağlantılar, son dakika gelişmeleri... Türkiye anbe an gelişmeleri tv100'den takip etti.

tv100 DİĞER HABER KANALLARINI GERİDE BIRAKTI

Büyük bir yarış içerisinde olan haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. Diğer haber kanallarının tamamının 2023 yılına oranla izlenme verileri düştü ancak tv100 tüm haber kanallarını geride bıraktı.

Televizyon İzleme Araştırmaları şirketi ve kantar verilerine göre tüm hedef kitleler ve zaman dilimlerinde yükseliş gösteren tek haber kanalı tv100 oldu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen, tv100'ün başarısı ile ilgili olarak, "Bu gurur hepimizin, bende izleyecilerimize, size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. tv100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, İşte tam da bir aile olmanın verdiği o çoşku başarıyı getiriyor. Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin verniş olduğu veriler bunlar. Ben şahsım adına böyle ilkeli tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum. Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccühte bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.