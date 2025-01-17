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CHP lideri Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki

CHP lideri Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanma kararına tepki gösterdi. 

Özel paylaşımında, "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak" dedi.

Millletle birlikte dik durmaya devam edeceklerini de belirten Özel, "Bu kirli düzene teslim olmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP'ye üye herkesin, adalete inanan her yurttaşın daha büyük bir sorumlulukla mücadele edeceğinin de altını çizen Özel, "Hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin idaresine yenilmekten kurtulamayacak" dedi.

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