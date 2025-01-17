Öğretmen atamalarında yeni sistem, detaylar belli oldu! Mülakat yerine...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında KPSS şartını kaldırarak yerine Akademi Giriş Sınavı'nı (AGS) getirdi. Atamalar, AGS puanlarına göre yapılacak, sözlü sınav uygulanmayacak.

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Adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınacak ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilecek. Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları, ihtiyaç ve hizmet süresi üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarında önemli bir değişikliğe imza attı. Öğretmen adayları artık Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanıyla değerlendirilecek. Bu yeni sistemle öğretmen adayları, aldıkları AGS puanlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne alınarak hazırlık eğitimine katılacak.

AGS İLE ATAMA SÜRECİ

Sınav Geçerliliği: AGS puanları, sonuçların açıklanmasından bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Hazırlık Eğitimine Seçim: Atama izni verilen kontenjanlar dâhilinde, her alan için en yüksek AGS puanına sahip adaylar hazırlık eğitimine alınacak. Sözlü sınav yapılmayacak.

Eşitlik Durumu: AGS puanlarının eşit olması durumunda, aday seçimi bilgisayar kurasıyla yapılacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Süreci: Hazırlık eğitimini tamamlayan adaylar, eğitim kurumlarına yerleştirilerek sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak. Yerleştirme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren iki ay içinde tamamlanacak.

ATAMA VE GÖREV DÜZENLEMELERİ

Sözleşmeli öğretmenler, öğretmenlik görevleri dışında başka bir pozisyonda çalıştırılmayacak.

Norm kadro fazlası öğretmenler, ihtiyaç duyulan kurumlara tercihleri dikkate alınarak ve hizmet süresi üstünlüğüne göre atanacak.