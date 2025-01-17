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10 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 tutuklama

10 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, 15 günde 9 ilde 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 66 şüpheliden 47'si tutuklandı.

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15 günde 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Son 15 gün içinde jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında; Iğdır’da E.Ç.’nin, İstanbul’da N.A.’nın, Afyonkarahisar’da Ş.Y.’nin, Balıkesir’de M.A.’nın, Şanlıurfa’da M.K.'nın, Yalova‘da M.B.’nin, Manisa’da C.G.’nin, Antalya’da M.Y.’nin ve M.A.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı örgüt ve Mersin’de M.E.Ö.’nün lideri olduğu 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 66 şüpheli yakalanırken bunlardan 47'si tutuklandı.

Yerlikaya paylaşımında "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca operasyonlarda; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.

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