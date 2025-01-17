BIST 9.867
DOLAR 35,53
EURO 36,58
ALTIN 3.101,71
HABER /  EKONOMİ

Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü

Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü

Çin ekonomisinin 2024'te yüzde 5 büyüyerek yıllık büyüme hedefine ulaştığı bildirildi.

Abone ol

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2024 döneminde, önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2024 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefini yakaladı.

Çin ekonomisi, 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti.

Dünyanın en büyük ikinci büyük ekonomisi, iç talepteki zayıflık ve fiyatlardaki deflasyon eğiliminin yanı sıra yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşün büyümeyi baskıladığı bir yılda, büyüme hedefini zor da olsa yakalamayı başardı.

Son çeyrekteki büyüme yüzde 5,4

UİB, 2024'ün son çeyreğindeki hasıla artışının yüzde 5,4 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 4,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydetmişti.

UİB verilerine göre, 2024'te sanayi üretimi yüzde 5,8, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,5 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2024'te önceki yıla göre yüzde 3,2 artış kaydetti.

İşsizlik oranı 2024 sonunda 5,1 olurken, 2023 yılı sonuna kıyasla 0,1 puan azaldı.

Kişi başına harcanabilir gelirin, 2024'te önceki yıla göre yüzde 5,3 yükseldiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Teğmenlerin yemininde '28 Şubat' detayı!
Teğmenlerin yemininde '28 Şubat' detayı!
Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için harekete geçiyor!
Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için harekete geçiyor!
İsrail Savunma Bakanı Ben Gvir: İstifa edeceğim
İsrail Savunma Bakanı Ben Gvir: İstifa edeceğim
Görgün: Türkiye, dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı
Görgün: Türkiye, dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı
Trafikte korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Trafikte korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Galatasaray 3 eksikle Hatay'da
Galatasaray 3 eksikle Hatay'da
Yıkım yapılırken bitişikteki apartmanın kolonları zarar gördü, bina boşaltıldı
Yıkım yapılırken bitişikteki apartmanın kolonları zarar gördü, bina boşaltıldı
Beşiktaş teknik direktörlük için Solskjaer ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş teknik direktörlük için Solskjaer ile anlaşmaya vardı
Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
NATO: Polonya hava sahasını korumak için 2 Norveç F-35'i havalandı
NATO: Polonya hava sahasını korumak için 2 Norveç F-35'i havalandı
Blinken: Erdoğan'dan rica ettik, Hamas'ı masaya getirdi
Blinken: Erdoğan'dan rica ettik, Hamas'ı masaya getirdi