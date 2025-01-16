NATO: Polonya hava sahasını korumak için 2 Norveç F-35'i havalandı

NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağının havalandığını bildirdi.

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NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ocak'ta Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girdiği belirtildi.

Buna karşılık ülkede konuşlandırılmış 2 Norveç F-35'inin havalandığı kaydedilen paylaşımda, "Norveç jetleri ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak üzere havalanarak müttefiklerin, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını göstermiş oldu." ifadesi kullanıldı.