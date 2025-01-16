Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Gazze'deki ateşkes ile ilgili de konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret sebebiyle Moğolistan Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki günlerde Moğolistan'a bir iade-i ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bugün özellikle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize, Orta Asya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık"

Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate alarak diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Ticarette 100 milyon dolar rakamını geçtik. Ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk. 1992 yılından bu güne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını sağladık. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık.

Heyet başta TUSAŞ olmak üzere savunma sanayi tesislerimizi incelediler. Yarın BAYKAR'ı ziyaret ederek, temaslarını sürdürecekler.

"Gazze teslim olmadı"

Dün akşam Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeses de değinmek istiyorum. Gazze halkı ve Filistinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Katar ve Mısır olmak üzere arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür ediyoruz. Gazze teslim olmamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına yayılan sevinç ve gurur bu kahramanlığın eseridir. Bizleri insani yardımları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bekliyor. Gazze'de yaraların sarılması için çok çalışmamış gerekiyor.

"İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir"

Suriye öyle Gazze öyle. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Bizim yıllardır söylediğimiz gibi Orta Doğu'da kalıcı barış, Filistin'e kalıcı barış gelmesi ile mümkündür. 1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması üzerine barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini düşünüyoruz.