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İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldü

İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldü

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinli hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 21'i çocuk ve 25'i kadın, 77 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin 66'sının Gazze kentinden; 7'sinin Han Yunus'tan, 4'ünün Gazze Şeridi'nin orta kesiminden olduğu paylaşıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas’ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

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