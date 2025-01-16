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İsrail'den Gazze ateşkesiyle ilgili çelişkili açıklamalar

İsrail'den Gazze ateşkesiyle ilgili çelişkili açıklamalar

Netanyahu hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'deki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceği yönündeki açıklamayı "sehven" yapıldığını belirterek geri çekti.

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İsrail, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin kafa karıştırıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru’ndan çekilmeyeceğine yönelik bir açıklamayı "sehven" yapıldığı gerekçesiyle geri çekti.

Geri çekilen açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

"Gerçeği yansıtmayan haberlerin aksine İsrail, Philadelphi Koridoru’nu terk etmeyecek ve birinci aşamanın 42 günü boyunca koridorda kalacaktır."

Açıklamada, İsrail askerlerinin kademeli olarak bölgeden çekileceği yönündeki iddialar yalanlanırken, şu detaylar verilmişti:

"İlk aşamada, 16. günden itibaren savaşı sona erdirme müzakereleri başlayacak. Eğer Hamas, İsrail’in savaşı sona erdirme talebini kabul etmezse, İsrail 42. güne kadar ve her durumda 50. güne kadar Philadelphi Koridoru’nda kalacaktır."

ATEŞKES DÜN DUYURULMUŞTU

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

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