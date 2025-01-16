Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Tuğçe Tayfur, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir not kaleme aldı.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü binlerce seveninin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve inzivaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun.

"Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim"

Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!"