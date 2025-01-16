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Staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Staj yaptığı atölyede üzerine forklift devrildi

Bursa'da, staj yaptığı atölyede üzerine el forkliftinin devrilmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

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Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12. sınıf öğrencisi Onur T,  bir CNC kalıp firmasında zorunlu staja başladı.

Onur T, iş yeri önünde yük taşıdığı sırada üzerine devrilen el forkliftinin altına kaldı.

Firma yetkililerinin yardımıyla forkliftin altından çıkarılan Onur T, özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Onur T'nin sağ kolunda çıkık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Onur T, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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