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TFF yapılan değişikliği duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF yapılan değişikliği duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

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