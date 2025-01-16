Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük

Hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi'nin devreye girdi

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."